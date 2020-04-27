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İstanbul'da bina önüne çıkan gençlerin kaçışı

Sokağa çıkma yasağına uymayıp kapı önüne çıkan gençler, polis sirenini duyar duymaz kaçmaya başladı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA |
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İstanbul'da bina önüne çıkan gençlerin kaçışı

4 gün süren sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yasağa uymayan binlerce kişiye, cezai işlem uygulandı.

UYMAYANLARIN KAÇIŞI

Dışarı çıkanlara rağmen Türkiye genelinde, büyük ölçüde yasağa uyuldu. Uymayanlar da ilginç görüntüleri beraberinde getirdi.

Büyük kaçışın adresi İstanbul Çekmeköy...

İstanbul'da bina önüne çıkan gençlerin kaçışı ViDEO

POLİS SİRENİ YETTİ

Yasaktan sıkılanlar, oturdukları bina önüne çıkıyor. Belli bir süre geçtikten sonra da o noktaya polis geliyor.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polis sirenini duyan gençler, hızlıca kaçışıyor.

Ceza yememek için hemen evlerine dönen bu gençler, sosyal medyada tık rekoru kırdı.

İstanbul'da bina önüne çıkan gençlerin kaçışı

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