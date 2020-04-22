İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı

Sabah erken saatlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi 2225 Sokak’ta bulunan bir binaya giren hırsızlar, cep telefonu ve evden aldıkları anahtarla binanın yakınında park edilen otomobili çaldı.

POLİSTEN TİTİZ ÇALIŞMA

Esenyurt Asayiş Büro Amirligi'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları araştırmada; hırsızlık olayından kısa süre önce kırmızı renkli bir taksinin bölgeye geldiğini, evden hırsızlık olayının ardından çalınan bir otomobili takip ettiğini belirledi.

Kısa sürede taksi şoförüne ulaşıldı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ TÜM AYRINTIYI ANLATTI

Taksi şoförü; aracına binen kişilerin Esenyurt’ta kendisi durdurduğunu, farklı 3-4 adrese gittikten sonra Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanenin yakınına bıraktıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, bu kişilerin girdiği bina tespit edildi.

CEP TELEFONU VE ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda; Resul Ö., İbrahim B., Ekrem E., İlker S., Ertan K., Ergün A., Kasım K.’yi yakaladı. Olayla ilgili 2 şüphelinin de aranmasına başlandı. Yakalanan şüphelilerin çaldığı cep telefonu ve otomobil sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler ile ilgili; evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.