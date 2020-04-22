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İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı

Esenyurt'ta bir evden telefon ile önüne park edilen otomobili çalan 7 hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

DHA |
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İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı

Sabah erken saatlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi 2225 Sokak’ta bulunan bir binaya giren hırsızlar, cep telefonu ve evden aldıkları anahtarla binanın yakınında park edilen otomobili çaldı.

POLİSTEN TİTİZ ÇALIŞMA

Esenyurt Asayiş Büro Amirligi'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları araştırmada; hırsızlık olayından kısa süre önce kırmızı renkli bir taksinin bölgeye geldiğini, evden hırsızlık olayının ardından çalınan bir otomobili takip ettiğini belirledi.

Kısa sürede taksi şoförüne ulaşıldı.

İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı ViDEO

TAKSİ ŞOFÖRÜ TÜM AYRINTIYI ANLATTI

Taksi şoförü; aracına binen kişilerin Esenyurt’ta kendisi durdurduğunu, farklı 3-4 adrese gittikten sonra Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanenin yakınına bıraktıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, bu kişilerin girdiği bina tespit edildi.

İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı

CEP TELEFONU VE ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda; Resul Ö., İbrahim B., Ekrem E., İlker S., Ertan K., Ergün A., Kasım K.’yi yakaladı. Olayla ilgili 2 şüphelinin de aranmasına başlandı. Yakalanan şüphelilerin çaldığı cep telefonu ve otomobil sahiplerine teslim edildi.

İstanbul'da bir evden telefon, kapı önünden araç çalındı

Şüpheliler ile ilgili; evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

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