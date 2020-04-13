taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7906
Euro
7.4103
Altın
1691.86
Borsa
97223
Gram Altın
369.531
Bitcoin
45571.81

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi

Şikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi tarafından yeniden darbedilen kadının o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi

İstanbul'da tartıştığı eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından darbedilen B.A.(27), karakola giderek şikayetçi oldu.

Karakoldaki ifadesinde Kenan Ö. ile 1.5 yıl önce tanıştıklarını söyleyen B.A., aralarında zaman zaman tartışma çıktığını, 17 Mart 2020 tarihinde tekrar tartıştıklarını, Kenan Ö.’nün kendisini darbettiğini, kaşını yardığını söyledi.

DARBEDİLMESİNE RAĞMEN TEKRAR YANINA GİTTİ

Canı yandığı için polisi aradığını, polisin kendisini hastaneye götürdüğünü, hastaneden rapor aldığını söyleyen B.A., Kenan Ö.’nün annesini aradığını ve onu üzdüğünü, bu nedenle onunla konuşmak için tekrar yanına gittiğini dile getirdi.

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi VİDEO

‘BENİ YERE ATTI, TIRNAKLADI, YÜZÜME, SIRTIMA VURDU, YOLA FIRLATTI’

Onunla Çekmeköy’de benzin istasyonunda buluştuğunu söyleyen B.A., şunları söyledi:

“Kenan arkadaşlarıyla geldi. Olayı düzeltmek yerine bana hakaret etti, tehdit etti. Şikayet etmem durumunda hayatımı mahvedeceğini söyledi. Sonra beni darbetmeye başladı. Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile, dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. Kenan’ın beni dövdüğünü gördükleri halde beni kurtarmak ya da ayırmak adına bir şey yapmadılar. Hatta A.N., beni Kenan ile birlikte darbetti, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi


ARKADAŞI KİMSENİN YARDIM ETMESİNE İZİN VERMEDİ

İ.T., bana yardım etmek isteyen insanlara izin vermedi. A.N., benzin istasyonundaki çalışanlara, ‘Nişanlısı, siz karışmayın’ demiş. Taksi geldi, taksiciye müdahale etti ve taksici bana yardımcı olamadı. Aracımı orada bıraktım, taksi ile arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın evinde dudağımın patladığını fark ettim. Üzerimde kan lekeleri vardı. Dudağım, belim, sırtım, dirseklerim, burnum çok ağrıyordu. Dudağım ve burnum çok kanıyordu. Bu sebeple hemen hastaneye gittim, darp raporu verdiler. Bana ikinci kez şiddet uyguladığı için kendisinden şikayetçiyim.”

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi


6 AY SÜRE İLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRTTI

B.A., avukatı aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Kenan Ö. ve arkadaşları A.N. ile İ.T. hakkında 6 ay süre ile konutuna ve iş yerine yaklaşmama kararı aldırdı. Mahkeme, bu üç kişinin 6 ay süre ile B.A.’ya yönelik tehdit, şiddet, aşağılama ve küçük düşürme gibi söz ve davranışlarda bulunmasını, iletişim araçları ile rahatsız edilmemesini de kararlaştırdı.

İlginizi Çekebilir
Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın
İstanbul Şişli'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu
Bursa'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının aracından un, sirke ve bulgurları çaldı.
Adana'da yasağa uymayan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı
Adana'da sokağa çıkma yasağına uymayan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü
Osmaniye'de sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan 18 yaşındaki genç, teknenin batması sonucu gölde kayboldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1167
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
416
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
724
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1033
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1758
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
279
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
255
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir