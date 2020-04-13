İstanbul'da tartıştığı eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından darbedilen B.A.(27), karakola giderek şikayetçi oldu.

Karakoldaki ifadesinde Kenan Ö. ile 1.5 yıl önce tanıştıklarını söyleyen B.A., aralarında zaman zaman tartışma çıktığını, 17 Mart 2020 tarihinde tekrar tartıştıklarını, Kenan Ö.’nün kendisini darbettiğini, kaşını yardığını söyledi.

DARBEDİLMESİNE RAĞMEN TEKRAR YANINA GİTTİ

Canı yandığı için polisi aradığını, polisin kendisini hastaneye götürdüğünü, hastaneden rapor aldığını söyleyen B.A., Kenan Ö.’nün annesini aradığını ve onu üzdüğünü, bu nedenle onunla konuşmak için tekrar yanına gittiğini dile getirdi.

İstanbul'da bir kadın cadde üstünde darbedildi VİDEO

‘BENİ YERE ATTI, TIRNAKLADI, YÜZÜME, SIRTIMA VURDU, YOLA FIRLATTI’

Onunla Çekmeköy’de benzin istasyonunda buluştuğunu söyleyen B.A., şunları söyledi:

“Kenan arkadaşlarıyla geldi. Olayı düzeltmek yerine bana hakaret etti, tehdit etti. Şikayet etmem durumunda hayatımı mahvedeceğini söyledi. Sonra beni darbetmeye başladı. Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile, dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. Kenan’ın beni dövdüğünü gördükleri halde beni kurtarmak ya da ayırmak adına bir şey yapmadılar. Hatta A.N., beni Kenan ile birlikte darbetti, tehdit ve hakaretlerde bulundu.





ARKADAŞI KİMSENİN YARDIM ETMESİNE İZİN VERMEDİ

İ.T., bana yardım etmek isteyen insanlara izin vermedi. A.N., benzin istasyonundaki çalışanlara, ‘Nişanlısı, siz karışmayın’ demiş. Taksi geldi, taksiciye müdahale etti ve taksici bana yardımcı olamadı. Aracımı orada bıraktım, taksi ile arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın evinde dudağımın patladığını fark ettim. Üzerimde kan lekeleri vardı. Dudağım, belim, sırtım, dirseklerim, burnum çok ağrıyordu. Dudağım ve burnum çok kanıyordu. Bu sebeple hemen hastaneye gittim, darp raporu verdiler. Bana ikinci kez şiddet uyguladığı için kendisinden şikayetçiyim.”





6 AY SÜRE İLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRTTI

B.A., avukatı aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Kenan Ö. ve arkadaşları A.N. ile İ.T. hakkında 6 ay süre ile konutuna ve iş yerine yaklaşmama kararı aldırdı. Mahkeme, bu üç kişinin 6 ay süre ile B.A.’ya yönelik tehdit, şiddet, aşağılama ve küçük düşürme gibi söz ve davranışlarda bulunmasını, iletişim araçları ile rahatsız edilmemesini de kararlaştırdı.