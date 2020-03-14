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İstanbul'da bir kişi yumrukla öldürüldü

Gaziosmanpaşa'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek'i yumruklayarak ölümüne neden olan zanlı, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 14.03.2020 - 11:45..
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2 Haziran 2019'da İstanbul Gaziosmanpaşa'da 53 yaşındaki Sadık Yüksek, karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık 33 yaşındaki İsmail Y.'ye tepki gösterdi.

YUMRUKLA DEVİRDİ

El ve kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek, aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. İsmail Y. ise aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da bir kişi yumrukla öldürüldü VİDEO

BEYİN KANAMASINDAN 4 GÜN SONRA ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşlar yerde başı kanayan Sadık Yüksek'e, yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksek, yoğun bakıma alındı. Yüksek, tüm çabalara rağmen yumruk sonrası kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması yüzünden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınana İsmail Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Savcılık, İsmail Y. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İstanbul'da bir kişi yumrukla öldürüldü

"KÜFRETTİ"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y. savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek, "Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek, vurmaya çalıştı. Denk getiremedi, vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı.

"VİCDAN AZABI İÇİNDEYİM"

Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı, bana vurmak üzereydi. Elini omzundan tutmaya çalıştım, dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm. İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım. Kendimi korumak isterken, böyle bir olayın içine düştüm." dedi.

İstanbul'da bir kişi yumrukla öldürüldü

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketlerini dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

İLK HAKSIZ HAREKETİ SANIK BAŞLATTIĞI İÇİN TAHRİK HÜKMÜ UYGULANMADI

Olayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın başlatmış olduğunu, Sadık Yüksek'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

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