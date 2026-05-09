İstanbul'da bir metrobüste yangın çıktı

Ulaşım araçlarındaki yetersiz bakım nedeniyle yolda kalan, yangında küle dönen metrobüsler, İstanbul'un kronik sorunlarından biri haline geldi...

Megakent'te bulunan İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan yangın ve kazalar, seferlerde aksamalara ve vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

METROBÜSTE YANGIN

İstanbullular yaşanan bu ihmaller nedeniyle yetkililerden çözüm beklerken bugün, yeni bir yangın haberi daha kayda geçti.

Saat 16.30 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri-Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüste yangın meydana geldi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre; durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMA

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

SOĞUTMA İŞLEMİ SONRASI OLAY YERİNDEN ÇEKİLDİ

Metrobüsten dumanların yükseldiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, İETT’ye ait çekici ile olay yerinden çekildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde yaşanan aksama, daha sonra normale döndü.

