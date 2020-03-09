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İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu

Arnavutköy'de ilkokul birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Kitapta cinsel içerikli bölümleri gören veliler, çıldırdı. Öğretmen açığa alındı.

DHA | 09.03.2020 - 16:29..
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İstanbul'da B.K. adlı öğretmen, birkaç ay önce stajyer olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı.

Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan hediye etti.

İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu

EVE GÖTÜRÜP, OKUDULAR

Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER VELİLERİ ÇILDIRTTI

Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler, öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları da öğretmen B.K.'yi darbetti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi.

İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu

KARAKOLA DAHİ ŞİKAYET EDİLDİ

Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep etti. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldu.

İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K.'yı açığa aldı.

İstanbul'da bir öğretmen kitabı nedeniyle işinden oldu

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