İstanbul'da bir şahıs evde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Beyazyıldız, 5 Ekim Pazartesi günü saat 19.45 sıralarında evinde ölü bulundu.

Bir süredir haber alamadığı kardeşinin evine yedek anahtarla giren Ağabey Hasan Beyazyıldız, kardeşi Hüseyin Beyazyıldız’ı evin salonunda bulunan koltukta hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Beyazyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KALBİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Hüseyin Beyazyıldız’ın kalbinden vurulduğu belirlendi.

Beyazyıldız’ın el tırnaklarında herhangi bir kalıntı bulunmadığı, vücudunda ise darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Evin kapı ve pencerelerinde ise herhangi bir zorlama olmadığı tespit edildi.

"BİLGİSAYARIM AFRİKALI BİRİNE VERİLSİN"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında koltuğun yanında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişeklerle, koltuğun altında ise boş kovan ve küllük içerisinde ise fişek bulundu.

Ayrıca Hüseyin Beyazyıldız’a ait olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise, 'Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan' şeklinde yazılmış not olduğu görüldü.

YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Hüseyin Beyazyıldız’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' başta olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ağabeyi Hasan Beyazyıldız’ın ise kardeşinden haber alamayınca eve geldiğini, kapıyı kendi yedek anahtarıyla açtığını ve kardeşini hareketsiz halde bulduğunu, kardeşinin husumetlisi olmadığını ve 6-7 ay önce cezaevinden çıktığını söylediği öğrenildi.

TELEFON HESABINDAN VASİ TAYİN ETMİŞ

Ölü bulunan Hüseyin Beyazyıldız’ın 9 Nisan'da Apple hesabı üzerinden ağabeyini vasi tayin ettiği bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazyıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Savcılık şüpheli olarak değerlendirdiği ölümle ilgili soruşturma başlattı.