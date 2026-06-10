İstanbul'da bir turist taksicinin kendisinden 4 bin lira istediği anları paylaştı

İstanbul'da taksi sorunu çözülemiyor...

Vatandaşlar kısa ya da uzun mesafe fark etmeksizin taksi bulmakta zorlanırken yabancı yolculara yönelen şoförler, bu defa da fırsatçılığa başvuruyor.

İstanbul'da yaşanan turist kazıklama vakalarına bir yenisi daha eklendi.

ARNAVUTKÖY-FATİH ARASI İÇİN 4 BİN LİRA İSTEDİ

Megakent'te bir turist, Arnavutköy'de bulunan havalimanından Fatih'e gitmek için taksiye bindi.

Taksici, bu yolculuk için turistten 4 bin TL'lik bir ödeme talep etti.

ARAÇTAN İNMEK İSTEYİNCE MÜDAHALEDE BULUNDU

Durumdan rahatsız olan turist, o anları kayda alarak asıl ücretin 2 bin lira olduğunu ya bu fiyatı ödeyeceğini ya da araçtan ineceğini söyledi.

Taksi hareket halindeyken kapıyı açan turistin otomobili terk etme girişimi, taksicinin fiziksel müdahalesi ile karşılaştı.

KANDIRMAYI BAŞARAMAYINCA '2 BİN 100 TL' DEDİ

Daha sonra araçtan inen taksici, gerçek ücretin 4 bin TL değil 2 bin 100 TL olduğunu itiraf etti.

Ancak o anları kayda alan turist, dolandırıcılık girişimi nedeniyle parayı ödemeyi reddetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan söz konusu anlara ilişkin görüntüler, kısa süre içerisinde yayılarak sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda, taksi şoförüne tepki gösterdi.