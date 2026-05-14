İstanbul'da boş arazide çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Ümraniye'de saat 18.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi'nde atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

YANGIN GECE SAATLERİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın uzun süren çalışmaların ardından gece saatlerinde söndürüldü.