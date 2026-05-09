İstanbul’da bugün birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bugün saat 10.00’dan itibaren birçok ana arterin ve köprünün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kısıtlamaların, programlar tamamen sona erene kadar devam edeceği açıklandı.

BİRÇOK CADDE KAPATILDI

Etkinlik kapsamında kapatılacak yerler:

Galata Köprüsü’nün Beyoğlu istikameti ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası bölümü ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddelerinde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıklar arası bölümü, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönü ile İnönü Caddesi ve Şehitler Tepesi arasındaki güzergâh da geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları kullanmaları çağrısında bulundu.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergah olarak Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı kullanılabilecek.