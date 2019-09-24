İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını, 1 Kasım’dan itibaren yasaklama kararı aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı.

RESMİ GÖREVLİ BİR ARACIM DEDİ, AFFEDİLMEDİ

Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü,"Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

ARALARINDA KONSOLOS VE BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

ÇAKAR DENETİMİNE SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU YANIT

Çakarlı araçlara yapılan düzenlemeyi sürücüler olumlu değerlendirdi.

Ömer Özdemir, "İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.