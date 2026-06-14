İstanbul'da çaldığı minibüs ile tur attı

İstanbul Sarıyer'de hırsızların tur yaptığı anları polis ortaya çıkardı.

Ayazağa Mahallesi’nde Şahin S., kapalı kasa minibüsünü sokağa park etti.

Ancak başına gelmeyen kalmadı.

Aracının yerinde olmadığını gören Şahin S., polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI MİNİBÜSLE ARNAVUTKÖY’E GİTTİLER

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin çaldıkları minibüsü kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak Büyükdere Caddesi'nden TEM Otoyolu’na bağlanıp Arnavutköy’e gittiklerini belirledi.

Yapılan incelemelerde, minibüsün Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bırakıldığı tespit edildi.

İSTANBUL TURU YAPTILAR

Çalışmaların devamında 2 şüphelinin, aynı sokakta park halinde bulunan başka bir minibüsün kilidini bagaj kısmından açarak araca girdikleri belirlendi.

Şüphelilerinin bu aracı da kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak sokaktan ayrıldıkları tespit edildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ilk araçtan indikten sonra ikinci araç olan minibüsü çaldıkları anlar yer alıyor.

ARACA BAGAJ KAPAĞINI AÇARAK GİRDİLER

Şüpheliler Arnavutköy'de sokakta park halinde bulunan Serkan Mecit'e ait bagaj kapısını açtıkları araca girdi. Birkaç dakika içerisinde aracı çalıştıran 2 şüpheli, minibüse binerek sokaktan uzaklaştı. Komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının çalındığını öğrenen Serkan Mecit ise, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayın ardından komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mecit, yaşları 18'den küçük 2 şüphelinin minibüsü çaldığı anları izledi.

Diğer yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün izini sürerek çocukların yeniden Sarıyer’e geldiklerini belirledi. Çaldıkları minibüsle ilçede dolaşan çocuklar ekipler tarafından takibe alındı.

Bir süre devam eden takipte şüphelileri drone ile izleyen polis ekipleri, iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu.

Reşitpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda H.A. araçta yakalandı. Devam eden çalışmalarda sie F.H. Ayazağa Mahallesi’nde gözaltına alındı. Operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları polis drone ile havadan görüntülendi.

17 SUÇ KAYDI OLAN 2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Yapılan incelemede H.A.’nın poliste daha önceden 'Oto hırsızlığı' ve 'Evden hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 7 kaydı olduğu belirlendi. F.H.’nin ise çoğunluğu 'Oto hırsızlığı' olmak üzere 10 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.