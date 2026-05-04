İstanbul’da çanta hırsızı operasyonu: 1 tutuklama
Beyoğlu’nda bir kafede oturan kadının çantası çalındı. Kısa sürede yakalanan hırsız gözaltına alınırken çanta, sahibine teslim edildi. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi’nde 8 Nisan Çarşamba günü saat 08.50 sıralarında, bir kafede oturan kadının çantası çalındı.
Kafede bulunan kadının çantasını hedef alan şüpheli, bir süre sonra harekete geçerek çantayı alıp, olay yerinden kaçtı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Durumun bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
B.Y. isimli şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, çalıntı olduğu değerlendirilen çanta ele geçirildi. Çanta sahibine teslim edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
“Açıktan hırsızlık” suçundan işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)