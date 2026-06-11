İstanbul'da çıkan yangından kurtarıldı: Merak ettiği kardeşleriyle ambulansta buluşturuldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, yangın çıktı.

Yoğun dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini bekledi.

Ekipler, yangına müdahale ederek mahsur kalan kişileri de tahliye etti.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi olay yerinde yapılırken, 1 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE ERİNİN KUCAĞINDA KARDEŞLERİNİ SORDU

İtfaiye eri tarafından binadan çıkarılan Beyza, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye erinin kucağında kardeşlerini soran Beyza'ya söz veren ekipler, ailenin diğer üyelerini de aynı ambulansa getirdi.

Ambulansta müdahale edilen Beyza ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.