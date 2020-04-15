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İstanbul'da cinayet işleyen gazeteci tutuklandı

Fatih’te dün yaşanan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli gazeteci, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İHA |
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İstanbul'da cinayet işleyen gazeteci tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat semtinde dün akşam saatlerinde bir kafe önünde yaşanan tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.’yi bıçak ile yaraladı.

Bıçak darbesi boğazına gelen Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olayın ardından polis amirliğine giderek teslim olan emekli gazeteci Kalkan, burada verdiği ifadesinde Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda nöbetçi savcılığa getirilen Kalkan, burada yapılan işlemlerinin ardından ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Kalkan, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul'da cinayet işleyen gazeteci tutuklandı

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