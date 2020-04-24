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İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

Megakentin pek çok noktasında belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.

AA |
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İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği davulcular, mesailerine başladı.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi sorumlusu Zeytinburnu Roman Dernek Başkanı Mehmet Selçik, ekibindeki davulcuları toplayarak, koronavirüs nedeniyle dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

BAKANLIĞIN GENELGESİNİ HATIRLATTI

Ramazan ayının İslam alemine hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Selçik, ekip arkadaşlarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun olarak hareket etmelerini söyledi.

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

"KESİNLİKLE BAHŞİŞ İÇİN APARTMANA ÇIKMIYORUZ"

Salgın nedeniyle apartmanlara girerek bahşiş toplanılmayacağını belirten Selçik, "İcra ettiğimiz davul çalma işini sadece ramazan ayında yapıyoruz. Gönlünden bahşiş vermek geçen vatandaşlarımız, zaten sepetiyle salıyor. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Ben Zeytinburnu Kaymakamımızın uyarısını yine söylüyorum. Kesinlikle bahşiş için apartmanlara çıkmıyoruz. Yönetmeliğe uyuyoruz." dedi.

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

MASKE UYARISI

Davulcuları maske takmaları konusunda özellikle uyaran Selçik, "İnşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız." temennisinde bulundu.

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

BALKONLARDAN DAVULCULARA SELAM

Ramazan davulcuları daha sonra ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.

Davul seslerini ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

İstanbul'da davulcular, sahur mesailerine başladı

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