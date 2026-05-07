İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor...

Bu çalışmalar kapsamda gerçekleştirilen son operasyonun adresi ise İstanbul oldu.

KİMLİK VE ADRES TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.