İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin faaliyetleri teknik ve fiziki yöntemlerle takip edildi.

YASA DIŞI DERNEK VE MESCİTLER MERCEK ALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalarda, "Taksici Muhammed" kod adını kullandığı belirtilen Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaptığı iddia edildi.

Şüphelilerin kullandığı yasa dışı dernek ve mescitlerde düzenli olarak ders ve sohbet adı altında toplantılar gerçekleştirildiği, bu buluşmalarda örgütsel faaliyet yürütüldüğü öne sürüldü.

Soruşturmada ayrıca, örgüte yakın olduğu değerlendirilen kişilerden fitre, zekât ve infak adı altında para toplandığı iddiaları da dosyaya yansıdı.

RADİKAL PROPAGANDA İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüphelilerin dini konular üzerinden radikal söylemlerde bulunduğu ve yeni kişileri yasa dışı mescitlere yönlendirmek amacıyla davet ve tebliğ faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin devlet yönetimine ilişkin aşırılık yanlısı söylemler kullandıkları ve örgütün ideolojisi doğrultusunda propaganda yaptıkları iddia edildi.

43 ADRESE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliye yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

İkisi soruşturmaya konu yasa dışı mescit olmak üzere toplam 43 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SİLAH, DRONE VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 2 kesici ve delici bıçak ile 1 drone ele geçirildi.

Ayrıca soruşturmaya delil oluşturabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ele geçirilen dijital materyallerin ise örgütsel bağlantılar ve olası yeni deliller açısından uzman ekipler tarafından inceleneceği bildirildi.