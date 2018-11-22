İstanbul’da dehşet anları kamerada

Kağıthane’de iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçan saldırganın, dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane, Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın’a silah doğrultan zanlı, ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs, ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın’ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı.

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VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Soyguncu, kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladığı sırada çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine bir vatandaş, koşarak kaçmaya çalışan soyguncunun peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Diğer esnaf da kovalamacaya katılınca soyguncu kıskıvrak yakaladı.Vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, emniyet güçlerine teslim edildi.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



