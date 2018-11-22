taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2853
Euro
6.04
Altın
1227.46
Borsa
92577.85
Gram Altın
208.708

İstanbul’da dehşet anları kamerada

İstanbul Kağıthane’de motosikletli kurye kılığında kuyumcuya giren kasklı ve silahlı soyguncu, iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçtı.

İHA | 22.11.2018 - 17:07..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kağıthane’de iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçan saldırganın, dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane, Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın’a silah doğrultan zanlı, ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs, ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın’ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı.

İstanbul’da silahlı kuyumcu soygunu VİDEO

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Soyguncu, kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladığı sırada çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine bir vatandaş, koşarak kaçmaya çalışan soyguncunun peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Diğer esnaf da kovalamacaya katılınca soyguncu kıskıvrak yakaladı.Vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, emniyet güçlerine teslim edildi.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 


İstanbul’da dehşet anları kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

232
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

139
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

898
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

462
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir