İstanbul'da denizde baygınlık geçirdi: Kadının kurtarılma anı kamerada

İstanbul'da saat 08.50 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde Tülay Bayrak yüzmek için denize girdi.

SUDA BAYGINLIK GEÇİRDİ, ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine suda baygınlık geçirmeye başlayan Bayrak'ı gören kişiler yardıma koştu. Çevredekiler kadını su üstünde tutarak ekiplerin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tülay Bayrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bilinci açık olduğu öğrenilen Bayrak, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayrak'ın kurtarılma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.