İstanbul'da depodan 1 milyon TL'lik hırsızlık iddiası

25 Nisan günü iddiaya göre Ahmet Yılmaz, arkadaşının iş yerinde çalışan K.O.’nun bir süre İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan depoda kalmasına izin verdi.

İşten ayrılan ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen K.O. ise yaklaşık 6 ay boyunca depoda kaldı.

MALZEMELERİN EKSİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Ahmet Yılmaz, K.O.’nun 25 Nisan’da valizlerini alarak taksiyle depodan ayrıldığını, birkaç gün sonra depoya geldiğinde ise çok sayıda malzemenin eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

VALİZLERLE AYRILAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli K.O.'nun iş yerinden valizlerle bir taksiye binip ayrıldığı anlar yer aldı.

"BİRÇOĞUNU HURDACILARA SATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

K.O.'nun depoda kaldığı sürede zaman zaman günlük olarak çalıştığını ve ücretini ödediğini belirten Ahmet Yılmaz, "Bu arada, hurda arabası ile hurda topluyordu. Dolayısıyla hurdacılarla bağlantıları çok iyiydi. Bizim buradaki malzemelerin birçoğunu hurdacıya sattığını düşünüyoruz.

Bir hurdacıyı bulduk fotoğrafını gösterdik 'Bu malzemeleri bana getirdi' diye iddiası da var. Geçen 25 Nisan'da geldiği bir taksiyle valizlerle malzemeleri alıp başka bir yere gitmiş. Valizlerde elbise ve yorgan-yastığı olduğunu iddia ediyor. Ama yorgan yastık, elbiselerin çoğu da burada." dedi.

"BU TUTAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE"

Yılmaz, "Sadece 15-20 gün kalacağını söyledi. Sonra işten çıkarılınca 'Biraz daha kalabilir miyim' dedi. Sonra yaklaşık 6 ay burada kaldı. Çaldıkları alüminyum kapı hidrolikleri, profiller, kompakt sistem ayaklar, kilit ve menteşeler vardı.

Hurdacıların aldığı malzemeleri alıp götürmüş. İki aküm vardı. Onları götürmüş. Bu tutar benim arkadaşımın malzemesi ile birlikte 1 milyonun üzerinde." ifadelerini kullandı.

"KALDIĞI YERDE ARAMA YAPTILAR MALZEMELERİ BULAMADILAR"

Yılmaz, "Sürekli 'Çok borcum var bir türlü ödeyemedim' diye isyan ediyordu. Benden ayrıca sürekli 100, 200, 500 lira gibi ufak rakamlarda para alıyor, 'Ekmek param yok, sigara param yok' diyordu. 25 Nisan'da ayrıldığını söyledi. 1 Mayıs'ta depoya geldiğimde malzemelerimin eksik olduğunu anlayınca polise gittim.

Yakaladılar, kaldığı yerde arama yaptılar, malzemeleri bulamadılar. Taksici ile alakalı bir irtibata geçmeye çalışıyoruz. Elektrikçilere de aküleri sormaya çalışıyoruz. Bir nevi dedektiflik yapıyoruz. Malzemelerimi istiyorum. Bizim canımız yandı başkasının yanmamasını istiyoruz." dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alınan K.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.