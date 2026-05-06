İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı

Türkiye’de emniyet ve jandarma ekiplerinin suçla mücadelesi hız kesmiyor.

Mali suçlara yönelik düzenlenen başarılı operasyonlara yenisi daha eklendi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir çalışma başlatıldı.

OH BE DÜNYA VARMIŞ ADLI DERNEKTE MALİ İŞLEMLER İNCELENDİ

Yürütülen çalışmalarda, “Oh Be Dünya Varmış” adlı dernekte gerçekleştirilen mali işlemler incelendi.

72 MİLYON LİRA KİŞİSEL HARCAMALARA YÖNLENDİRİLDİ

Yapılan araştırmalarda, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının, derneğin kurucuları, yöneticileri ve üyeleri olan şüpheliler tarafından amaç dışında kullanıldığı belirlendi.

Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesinde söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği tespit edildi.

HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

Paraların, şüphelilere ait hesaplara “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla aktarılarak usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk olduğu belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize biçimde gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine, bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği ekipler tarafından bildirildi.