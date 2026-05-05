İstanbul'da doğum gününde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de bir kafede kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Bahçelievler'de doğum günü kutlaması, faciaya döndü.
Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, bir kafede kız arkadaşının doğum günü partisi için arkadaşlarıyla buluştu.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Ashyrov, ilerleyen saatlerde kafede bulunan Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı ile kıskançlık iddiasıyla tartışmaya başladı.
Kafede başlayan tartışma sokağa taştı.
Taraflar sokak ortasında birbirlerine bıçak savurmaya başladı.
Arbede sırasında 4 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Alembeg M., olay yerinden bir taksiye binerek kaçtı.
Polis olay yerinde inceleme başlatırken, 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov yaşamını yitirdi.
Olay yerinden taksiyle kaçan Alembeg M. ise, Şirinevler Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerce olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kavga anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde tarafların sokakta buluştukları, ardından tartışmaya başladıkları ve birbirlerine yumruk ve bıçaklarla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.