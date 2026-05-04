İstanbul'da doğum gününde çıkan kavgada kan aktı
Bahçelievler'de bir kafede gerçekleştirilen doğum günü partisinde kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Bahçelievler'de kutlama ölümle bitti.
Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, bir kafede kız arkadaşının doğum günü partisi için arkadaşlarıyla buluştu.
Ashyrov, ilerleyen saatlerde kafede bulunan Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı ile kıskançlık iddiasıyla tartışmaya başladı.
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Kafede başlayan tartışma sokağa taşarken taraflar sokak ortasında birbirlerine bıçak savurmaya başladı.
Çıkan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİ KAÇTI
Yaralılardan Alembeg M., olay yerinden bir taksiye binerek kaçtı.
Polis olay yerinde inceleme başlatırken, 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov yaşamını yitirdi.
Olay yerinden taksiyle kaçan Alembeg M. ise, Şirinevler Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Ekiplerce olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde tarafların sokakta buluştukları, ardından tartışmaya başladıkları ve birbirlerine yumruk ve bıçaklarla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.