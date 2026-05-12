İstanbul'da drone destekli trafik denetiminde 97 sürücüye ceza yağdı

Trafik düzenlemeleri kapsamında denetimler artırıldı.

Hem denetimlerin hem cezaların artmasının ardından da kural ihlali yapan sürücülerin sayısında azalma oldu.

Ancak bazı sürücüler, tüm cezalara rağmen kuralları ihlal etmeye devam ediyor.

Bunların son örneği de İstanbul Beykoz'da yaşandı.

Beykoz'da drone destekli trafik denetimlerinde, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler tek tek tespit edildi.

Yapılan tespitlerde özellikle kaynak yapan bir taksi, ekipler tarafından kenara çekildi.

EKİPLER DENETİMDE

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kavacık, TEM kuzey-güney katılımı ve Atatürk Caddesi'nde drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

CEZA YAĞDI

"Kaynak yapan araçlar", "cep telefonu" , "emniyet kemeri", "kask takmamak" ve "yasak park" ihlallerine yönelik denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 97 sürücüye toplam 224 bin 988 lira ceza uygulandı.

