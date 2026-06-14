İstanbul'da düğün konvoyu vatandaşları isyan ettirdi

Trafikte kurallara uyulması, çeşitli olumsuzlukların önüne geçilmesinde en büyük etken.

Ancak buna uymayan sürücüler var.

Meclis'ten geçen trafik düzenlemesinden sonra olumsuz durumlar azaldı ancak bazı sürücüler, kurallara uymamakta ısrarcı.

Sürücülerin trafikte hem kendi can güvenliklerini hem de diğer insanların hayatını koruyabilmeleri için dikkatli, bilinçli ve sorumlu davranmaları büyük önem taşıyor.

Trafik kurallarını ihlal eden düğün konvoylarına bir yenisi daha İstanbul'da eklendi.

DÜĞÜN KONVOYU TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

İstanbul'da seyir halindeki bir düğün konvoyundaki bazı araç sürücüleri, zaman zaman tehlikeli manevralar yaptı.

Trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülerin ilerleyişini olumsuz etkileyen konvoy, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; konvoy halinde ilerleyen araçların hatalı şerit ihlalleri yaptığı, şeritleri kapattıkları, makas attıkları ve trafiğin akışını bozduğu anlar dikkat çekti.

"ÇEK ŞUNLARI ÇEK"

O anları kayda alan ve "Çeksene şunları kameraya çek. 3 şeridi kapatmışlar. Polise vereceğim bunları. Önleri bomboş. Çek ağabey. Önde makas atıyorlar. Ara 115'i, ara hemen." diyen sürücü, polisi aradı ve şikayette bulundu.