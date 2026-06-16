İstanbul'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden sürücü tutuklandı

Trafikte uyulması gereken kurallar, birçok olumsuz durumun önüne geçiyor.

Uyulmadığı ya da dikkat davranıldığı takdirde ise geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.

İhlal edilen kuralları ise emniyet güçleri, bir bir tespit ederek gerekli yaptırımı uyguluyor.

HAVAYA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Bunlara bir örnek de İstanbul Sultangazi'de yaşandı.

Aracıyla düğün konvoyunda bulunan bir sürücü, seyir halindeyken aracının camından dışarı silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yaşananların sanal medyada paylaşılması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü C.N. kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli C.N.'nin üzerine yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.