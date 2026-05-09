İstanbul’da durdurulan aracın tamponundan uyuşturucu çıktı

Emniyet ekiplerinin Türkiye’de asayişi ve halk güvenliğini sağlamak için çalışmaları hız kesmiyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy’ün Merdivenköy Mahallesi’nde 5 Mayıs Salı günü saat 17.30 sıralarında, genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimler sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu.

ARACIN TAMPON KISMINA UYUŞTURUCU GİZLEDİ

Araç ve sürücünün üzerinde arama yapıldı. Sürücü A.K.’nin kullandığı araçta yapılan aramada, arka tampon kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU TEMİN ETTİĞİ KİŞİLER BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.K.’nin uyuşturucu maddeleri K.A. isimli kişiden temin ettiğini belirledi.

Bunun üzerine Ataşehir’de tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda K.A. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 101 gram kokain, 2,2 gram uyuşturucu hap, 228,9 gram marihuana, uyuşturucu paketleme cihazı, 2 hassas terazi ile 17 bin 750 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve K.A., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.