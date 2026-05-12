İstanbul'da duş teknelerinin arasında uyuşturucu bulundu

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü ortak çalışma sonucu Bağcılar'da operasyon yapıldı.

Bu kapsamda da Bağcılar'da bir kamyonette, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

YER PANELLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin kamyonete düzenlediği baskında yer panelleri olduğu belirlendi.

92,5 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeğinin ve narkotik polisinin detaylı incelemesi sonucu yer panelleri arasına baskılanmış, yaklaşık 92,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Aracın şoförü gözaltına alınırken polis ekipleri de uyuşturucu maddeye el koydu.