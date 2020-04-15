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İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

Sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarılacak.

DHA |
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İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

Türkiye'de koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında, bir dizi önlemler alınıyor.

Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı...

İstanbul Eczacı Odası da yasak kapsamında, eczanelere yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı.

İSTANBUL ECZACI ODASI'NDAN YENİ DÜZENLEME

Açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür." denildi.

3 KATINA ÇIKARILIYOR

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ ECZANELER

Buna göre;

-18 Nisan Cumartesi günü 09.00-18.00 arası:

18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

- 19 Nisan Pazar günü:

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

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