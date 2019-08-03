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İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

Eyüpsultan'daki kurban satış alanında düzenlenen yarışmada 1 ton 300 kilo ağırlığındaki Bora isimli boğa birinci seçildi.

AA | 03.08.2019 - 07:41..
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Eyüpsultan'daki kurban satış alanı, ilginç bir yarışmaya sahne oldu.

Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürlüğünün de jürisinde yer aldığı 2019 İstanbul Kurban Güzellik Yarışmasında podyuma 13 büyükbaş kurbanlık çıktı.

En güzel kurbanlık 1 ton 300 kiloluk Bora

1,3 TONLUK 'BORA' BİRİNCİ OLDU

Genel görünüm, ağırlık ve besici ile uyumu açısından değerlendirilen kurbanlıklar arasından 1 ton 300 kiloluk "Bora" isimli boğa birinci seçildi.

İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ GİBİYİM"

Kurbanlığı Ağrı'dan getirdiğini belirten sahibi Ayhan Kaya, "Çok duygulandım, olimpiyat şampiyonluğu kazanmışım gibi hissediyorum." dedi.

İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

Yarışmada birinci gelen kurbanlık sahibine cumhuriyet, ikinciye yarım üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

İstanbul'da en güzel kurbanlık seçildi

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