İstanbul'da EnerjiSA'dan üst üste fatura hatırlatmaları

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftadır evde kal çağrıları nedeniyle dışarı çıkmıyor.

Bu dönemde; dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bir duraklama dönemi yaşandı. İnsanlar, kiralarını ve faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.

FATURALARI ÖDEYİN MESAJLARI

Elektrik ve doğalgaz faturalarının Türkiye genelinde ertelenmesi sürekli tartışılırken, EnerjiSA'dan gelen hatırlatma mesajları insanları rahatsız etti.

EnerjiSA, benzer mesajları İstanbul ve Ankara'daki abonelerine gönderdi.