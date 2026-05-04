İstanbul'da eski sevgilisinin evini bastı: Yeni erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı
Şişli'de 42 yaşındaki Çiğdem A., 28 yaşındaki erkek arkadaşı Selami Ö. ile evde bulunduğu sırada daireye gelen 32 yaşındaki eski sevgilisi İdris Ç., yeni sevgiliyi 7 yerinden bıçakladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
İstanbul Şişli'de eski sevgilisi Çiğdem A.'nın evine gelen eski sevgili İdris Ç., anahtarla içeri girdi.
İdris Ç. içeride Selami Ö. ile karşılaştı.
YENİ SEVGİLİSİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.
Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli hakkında, 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.
ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İdris Ç.'nin; 5 'evden hırsızlık', 1 'uyuşturucu madde ticareti', 3 'kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.