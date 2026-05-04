İstanbul’da evde elektrikli ocaktan çıkan yangında yavru kedi kurtarıldı

İstanbul Kağıthane’de Harmantepe Mahallesi’nde, saat 15.00 sıralarında iki katlı binanın giriş katındaki dairede elektrikli ocaktan yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak daireye girdi. Yangına müdahale eden ekipler, evde mahsur kalan yavru kediyi fark etti.

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Kedi dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıktı.

YANGIN SIRASINDA EVDE KİMSE YOKTU

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.