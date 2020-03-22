taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

Evde kal çağrıları bazı kesimlerde kabul görmedi, güneşli havayı görenler sahillere ve parklara yine akın etti.

AA & Ensonhaber | 22.03.2020 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Vaka sayısının ülke genelinde görülmemesi için büyük bir çaba var.

Çin ve Avrupa'da olduğu gibi ölümlerin yaşanmaması alınması gereken ilk önlemlerden biri bu süreçte evde kalmak.

YAŞLILAR YİNE SOKAKLARDA

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasına yasak getirdi.

Bu yasağa rağmen 65 yaş üzerindekilerin sokaklarda olduğu görüldü.

PARKLARA SAHİLLERE AKIN

İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle sahiller ve parklara yine akın edildi.

BALIK TUTANLAR, MANGAL YAPANLAR...

Evde kalmak istemeyenler, yine mangalları yaktı.

Genci yaşlısı balık tutmak için sahillere gitti.

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

İlginizi Çekebilir
Fabrikalara 7 başlıkta koronavirüs uyarısı
Üretim tesislerine gönderilen uyarı yazısında, ateş ölçüm, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama gibi kategoriler yer aldı.
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucuya ilişkin suçların da ceza indirimi kapsamına girmesiyle birlikte tahliye olması beklenen mahkum sayısı 112 bine çıktı.
Halk TV'de AK Partilileri kızdıracak sözler
Koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu programda, koronavirüs nedeniyle tehlikede olan kişilerin AK Parti seçmenleri olduğu söylendi.
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internetten yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
564
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
833
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
180
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
231
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
460
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
689
Halk TV'de AK Partilileri kızdıracak sözler
Halk TV'de AK Partilileri kızdıracak sözler
1019
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir