İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Vaka sayısının ülke genelinde görülmemesi için büyük bir çaba var.

Çin ve Avrupa'da olduğu gibi ölümlerin yaşanmaması alınması gereken ilk önlemlerden biri bu süreçte evde kalmak.

YAŞLILAR YİNE SOKAKLARDA

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasına yasak getirdi.

Bu yasağa rağmen 65 yaş üzerindekilerin sokaklarda olduğu görüldü.

PARKLARA SAHİLLERE AKIN

İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle sahiller ve parklara yine akın edildi.

BALIK TUTANLAR, MANGAL YAPANLAR...

Evde kalmak istemeyenler, yine mangalları yaktı.

Genci yaşlısı balık tutmak için sahillere gitti.