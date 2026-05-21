İstanbul'da evinde düşen kadın sürünerek kapıya ulaştı, yardıma kızı ve ekipler koştu
Avcılar’da yalnız yaşayan diyabet hastası G.İ., evinde düştüğü yerden kalkamadı. G.İ., sürünerek ulaştığı dış kapının arkasından bağırarak alt katta oturan kızından yardım istedi. Kapı açılamayınca, ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kapı açıldı.
İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’ndeki bir binanın 4’üncü katında yaşayan 70 yaşındaki G.İ., dengesini kaybederek yere düştü.
Ayağa kalkmayı başaramayan yaşlı kadın, sürünerek daire kapısının önüne kadar geldi bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.
ANNESİNİN ÇIĞLIKLARINI DUYUNCA YUKARI ÇIKTI
Binanın alt katında oturan kızı, yalnız yaşayan annesinin çığlıklarını duyunca yukarı çıktı.
Yaşlı kadının kızı, tüm denemelerine rağmen kilitli olan kapıyı açamadı.
KADIN SAKİNLEŞTİRİLEREK KAPIYI AÇMASI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kapının arkasındaki kadını sakinleştirerek kapının açılması için yönlendirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kadının kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Diyabet hastası olduğu belirtilen G.İ., sedyeyle binadan indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.