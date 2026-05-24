İstanbul'da evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

İstanbul Sarıyer'deki evinin dış cephesini boyayan 57 yaşındaki N.E., arka bahçede siyah renkli bir çanta olduğunu fark etti.

Çantayı açıp kontrol eden N.E., içerisinde uzun namlulu silahlar olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen polis, bahçe çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokak giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

ÇANTADAN CEPHANELİK ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde çantada 3 kalaşnikof, 3 şarjör ve 2 el bombası bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen mühimmat, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

POLİS OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, silah ve mühimmatın bahçeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.