İstanbul'da evinin önüne park edilen araçta kan izi gördü; polis harekete geçti
Ümraniye’de evinin önünde uzun zamandır park halinde olan otomobilin içinde silah ve kan izi gören kişi durumu polise bildirdi. Çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma yapan polis ekipleri, aracı incelemek üzere götürdü.
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İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Madenler Mahallesi’ndeki Özçelik Sokak’ta bir araç, ismi açıklanmayan bir sürücü tarafından binanın girişine park edildi.
Uzun süre park halinde olan otomobilden şüphelenen ev sahibi dün 22.00 sıralarında araca baktığında kan izi ve silah gördü.
SOKAK YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri aracın olduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak şüpheli aracın çevresine güvenlik şeridi çekti.
ARAÇTA KAN İZİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İnceleme yapan polis ekipleri de araçta silah ve kan izi olduğunu tespit etti.
Araç olay yerindeki incelemenin ardından daha kapsamlı incelenmesi için götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)