İstanbul'da evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü

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İstanbul Güngören'de M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne geldi.

Ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D., uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.

ERKEK KARDEŞİYLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Motosikletiyle sokağa gelen M.D., Hazem Muhammed'i beklemeye başladı.

Bir süre sonra evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed, otomobiliyle sokağa geldi.

İkili arasında tartışma başladı.

'EVLİLİK İSTEĞİNE AİLELER KARŞI ÇIKTI' İDDİASI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

M.D.'nin, Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.