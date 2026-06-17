İstanbul'da evlere dadanan kadın hırsızlar suçüstü yakalandı: 3 tutuklama

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İstanbul Zeytinburnu'nda, 5 Haziran'da G.Y. ve A.Y.'ye ait eve hırsız girdi.

Hırsızlar, içeride buldukları 55 bin lira ile 2 bin 251 doları çalarak kaçtı.

3 KADIN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mağdurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmadan tespit ettikleri 3 kadını sokakta düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

ÇALDIKLARI PARALAR ÜZERLERİNDE ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kısa süre önce çaldıkları paranın tamamı ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan incelemede şüphelilerden S.A.'nın 21, H.A.'nın 44, E.G.'nin ise 10 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.