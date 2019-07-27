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İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

Kayıtlı bulundukları illere gönderilmesi kararına karşı olan Suriyeliler Fatih'te eylem yaptı. Öte yandan sınır kapısında Suriye'ye geçiş yapmak için koşan Suriyeliler de mevcuttu.

AA & Ensonhaber | 27.07.2019 - 19:31..
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İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

İstanbul Valiliği’nin kentteki kayıtlı olmayan Suriyelilerin şehri terk etmesini istemesine karşı Saraçhane’de bugün bir eylem yapıldı.

Göçmen derneklerinin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve bir açıklama yapıldı.

"SOSYAL BARIŞA HİZMET ETMEZ"

Açıklamada, "Bu insanların içinde 3-5 tane kriminal kişi varsa bunları ayrıştırabilirsiniz. Ama ailesiyle geçinmeye çalışan insanları, ne iş yapacağı belli olmaksızın başka illere göndermek adalet değildir, sosyal barışa hizmet etmez." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

KOŞARAK GİTTİLER

Öte yandan Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.

İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

GÜVENLİ BÖLGELERE GİDİYORLAR

Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu VİDEO

İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

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