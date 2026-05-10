İstanbul'da taşkınlık çıkaran Galatasaray taraftarlarına oklavalı müdahale

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları yapan taraftar grupları İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlama yaptı.

Maç sonrası metroyla evlerine dönen alkollü bir grup Galatasaray taraftarı, Taksim Sanayi Mahallesi Metro İstasyonu'nda metro vagonu içinde küfürlü tezahüratlar ve taşkınlık yapmaya başladı.

UYARINCA KAVGA ÇIKARTTILAR

Grubun yüksek sesle küfür içeren tezahüratları ve rahatsız edici davranışları, diğer yolcuların tepkisini çekti.

Bazı yolcuların grubu uyarması üzerine tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARAFTARLARA OKLAVAYLA KARŞILIK VERDİ

Gruptaki kişiler, kendilerini uyaran bir vatandaşı darbetti.

Metro içerisinde yaşanan arbede çevredeki vatandaşların da paniğe kapılmasına neden olurken, olay sırasında yaşlı bir kadının elindeki oklavayla tartışmaya müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

EMNİYET OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI

Olayda yaralanma olup olmadığı ve gözaltı durumuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.