İstanbul'da gece yarısı dışarı çıkanlara ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamından 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere 31 şehirde gece yarısı sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasağın başlamasının ardından İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı.

GEÇERLİ BELGE VE İZİNLERİ SORULDU

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası'nda saat 00.00'dan sonra araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza İZLE

PARA CEZASI KESİLDİ

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.