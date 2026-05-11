İstanbul'da geri geri gelen taksi yaşlı kadını ezdi

İstanbul'da feci kaza..

Saat 14.00 sıralarında Şişli Bomonti'de yaşanan olayda annesini almak için pazara gelen ticari taksi sürücüsü, aracını geri geri çıkararak manevra yapmak istedi.

YAŞLI KADINI ALTINA ALDI

Taksi, bu sırada caddede yürüyen yaşlı bir kadını altına aldı. Yaşlı kadının yerde kaldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERADA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.