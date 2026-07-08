İstanbul'da göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI TAKİBE ALINDI

Soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize ettikleri, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

784 MİLYON 709 BİN LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü vererek finansal sisteme aktardıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı kurdukları ve yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirini ticari faaliyet görünümü altında sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmaların ardından bugün İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ALTIN, GÜMÜŞ, DÖVİZ VE TL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin euro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket ile tüm banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu.