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İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul güne gök gürültülü ve bol şimşekli bir sabahla uyandı. Özellikle sahur vaktinden hemen sonra başlayan yağmur, beraberinde gök gürültüsü ve şimşeği getirdi. Kentte binlerce şimşek çaktı.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 06:14..
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İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul, sağanağın da etkili olduğu bol gürültülü bir sabaha uyandı. Sahur vaktinin hemen ardından gün doğumuna kadar şiddetli bir şekilde devam eden gök gürültülü sağanak yağış, gün doğumunun sonrasında şimşek ve yıldırımlı yağışa döndü.

İstanbul'da gök gürültülü sabah

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasının ardından Anadolu yakasında da etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı VİDEO

İstanbul'da gök gürültülü sabah

Özellikle Marmara üzerinden İstanbul'un Anadolu yakası üzerinde şiddetini gösteren şimşek, geceyi gündüz etti.

İstanbul'da gök gürültülü sabah VİDEO

BİNLERCE ŞİMŞEK ÇAKTI

Özellikle sahur sonrasında etkisini artıran şimşekler, Boğazın Anadolu yakasına bakan kesimlerinde yoğun olarak gözlendi. İstanbul semalarında dakikada yüzlerce şimşek meydana gelirken  Lightning Maps verilerine göre İstanbul bu şekilde gözlendi.

İstanbul'da gök gürültülü sabah

Hava muhalefeti uçuşları da etkiledi. İstanbul'a gelen bazı uçaklar havalimanlarına iniş yapmakta güçlük çekerken, oluşan hava trafiği nedeniyle bazı uçaklar gökyüzünde tur attı.

İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu VİDEO

DOLU YAĞDI

Sağanak yağış İstanbul genelinde etkili olurken özellikle Anadolu yakasında bazı ilçelerde de sağanağın yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için uyarı geldi. Özellikle şehrin Anadolu yakası için yapılan uyarıda gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

İstanbul'da gök gürültülü sabah

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2019 Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

 

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