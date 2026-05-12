İstanbul'da grip için serum alan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşanan ölümde ihmal iddiası...

Ümraniye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Mart'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'ne başvurdu.

SERUMDAN SONRA KALBİ DURDU

Yıldız, hasta kaydı esnasında penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen, kendisine laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı.

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Yıldız, serum uygulanmasının hemen ardından fenalaşırken, yaşadığı solunum sıkıntısıyla birlikte kalbi durdu.

1 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

112 ekiplerinin müdahalesi sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DOKTOR MÜDAHALE ETMEDİ İDDİASI

Öte yandan, merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'a ilk müdahaleyi orada tesadüfen bulunan başka bir hastane doktorunun yaptığı öne sürüldü.

Olay sırasında yapılan entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı ve bunun ancak Yıldız'ın sevk edildiği Ümraniye Devlet Hastanesi'nde fark edildiği iddiaları ise ihmalin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AİLESİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Yıldız'ın ailesi tarafından söz konusu tıp merkezinde daha önce de benzer sağlık skandallarının yaşandığı iddia edildi.

Olay saatlerine ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin sonradan değiştirildiğini düşündüklerini ifade eden aile, "Başka Gamzeler ölmesin" diyerek yetkililerin gereken cezayı alması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"ALERJİM VAR DEMESİNE RAĞMEN 6 TANE İLACI SERUMUNA KATIP VERİYORLAR"

Gamze Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız, hastane tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Biz buraya birçok defa gelip bilgi almaya çalıştık ama silahlı kişiler 'Bir daha gelirseniz sizi vururuz' diyerek bizi tehdit ettiler. Bir de birçok insanın burada yaşadığı olaylar var ve birçok insan benzer şekilde ölmüş.



Burası hala kapanmadı, Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok. Gamze seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman.



'Benim ilaçlara karşı alerjim var' diyor. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar. Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz, bu işle ilgilensin. Bu tarz merdiven altı yerleri kapatsın, daha çok insanların canı yanmasın.”

"BURASI TIP MERKEZİ DEĞİL, TİCARETHANE"

Merkezde nöbetçi doktor bulunmaması ve Yıldız'a ilk müdahalenin hastanede tesadüfen bulunan başka bir doktor tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin olarak anne Doğantekin, "İfadelere göre güya doktor o anda başka birine müdahale ediyormuş. Çok acayiptir ki Göztepe'den bir doktor gelmiş, tesadüfen o varmış. Tesadüfen müdahale ediyor ki zaten o da edemiyor, entübe bile edememişler.

İçeride bir şey var o çözülmüyor. Ben bir kere buraya geldim silah gösteriyorlar, normal bir yer değil burası. Buraya zaten ticarethane diyorum ben, burası tıp merkezi olamaz yani imkanı yok böyle bir şeyin" şeklinde konuştu.