İstanbul'da güneşi gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Mayıs ayında yaz havası...

İstanbul'da hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Kent sakinlerinin uğrak noktası ile şehrin önemli kıyı şeritlerinden biri olan Emirgan oldu.

HERKES FARKLI BİR AKTİVİTE YAPTI

Sabahın erken saatlerinden itibaren Emirgan sahiline gelen vatandaşlardan kimileri balık tutarken, kimileri yürüyüş yapmayı tercih etti.

Sahil hattında yoğunluk yaşanırken, aileler ise ağaç gölgelerinde piknik yaptı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaş, Boğaz manzarasına karşı vakit geçirip bol bol fotoğraf çektirdi.

Sahilde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"GEZİYORUZ"

Ailesi ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Taşın Özdemir, "Havalar güzel, biz de değerlendirmek için ailecek Emirgan sahile geldik.

Geziyoruz, dolaşıyoruz. Havaların daha da ısınmasını bekliyoruz" dedi.

"HAVA GÜZEL OLUNCA KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK"

Güzel hava nedeniyle sahile balık tutmaya geldiğini belirten Sinan Kaya, "Havayı güzel bulduk, kendimizi sahile attık. Uzun zamandır boğazda balık yoktu. Balık tutmaya geldik.

Havaların güzelleşmesiyle birlikte balık bollaşmaya başladı. Balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz. Havayı güzel bulan insanlar kendilerini sahile atmışlar" diye konuştu.