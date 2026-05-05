İstanbul’da hafta sonu öncesi sürpriz: Termometreler 30’u görecek

İstanbul, günlerdir etkisini sürdüren gri bulutlara, serin rüzgarlara ve sağanak yağışlara veda etmeye hazırlanıyor.

Megakenti etkisi altına alan soğuk hava dalgası şehri terk ederken, yerini Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasına bırakacak.

Hafta sonu İstanbullulara kıştan kalma günler yaşatan kapalı hava, cuma günü itibarıyla yerini bol güneşli ve mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklığa devredecek.

28-30 DERECELERE ÇIKACAK

Hava Forum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi.

Yapılan açıklamada, şehri etkisi altına alan serin ve gri havanın cuma günü itibarıyla bölgeyi tamamen terk edeceği belirtildi.

Hafta başından bu yana mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, cuma günü keskin bir yükseliş grafiği çizerek 28-30 derece bandına kadar tırmanacak.