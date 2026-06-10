İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor.

Megakentte hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaştığı rapora göre hafta sonundan itibaren yağışlı sistemin etkisiyle hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak.

POYRAZ UYARISI

AKOM'un değerlendirmesinde hafta boyunca kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgara dikkat çekildi.

Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte gün içi sıcaklık artışlarının sınırlanacağı, gece ve sabah saatlerinde serinliğin hissedileceği ifade edildi.

Hafta sonuna kadar kentte genel olarak güneşli havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 27 ila 29 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken cumartesi gününden itibaren İstanbul'un yağışlı bir sistemin etkisine gireceği vurgulandı.

Bu süreçte sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşanacağı ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.